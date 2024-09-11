Андреа Петкович объяснила, почему болельщики больше симпатизируют Алькарасу, чем Синнеру

Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович рассказала, почему болельщики больше симпатизируют испанцу Карлосу Алькарасу, чем лидеру мирового рейтинга ATP Яннику Синнеру.
«Почему люди больше тянутся к Карлосу? Когда Янник играет плохо, он сразу становится скучным. Но когда он играет хорошо, он самый зрелищный игрок в мире.
А Карлос, когда терпит неудачу, он всё равно весело проигрывает, и я думаю, что именно поэтому людям… радость интереснее наблюдать», — рассказала Петкович в своём подкасте.
Напмним, 21-летний Синнер стал победителем недавно завершившегося US Open — 2024, а 21-летний Алькарас завершил выступление на турнире во втором круге, сенсационно уступив нидерландскому теннисисту 68-му номеру рейтинга ATP Ботику ван де Зандсхулпу (1:6, 5:7, 4:6).