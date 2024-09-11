Александр Медведев: у Мирры Андреевой огромные перспективы, никаких сомнений

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о перспективах российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Девушки? Для молодых спортсменок, понятно, это нехватка опыта, игровой набитости, как принято говорить. То, что у Мирры огромные перспективы, — в этом нет никаких сомнений», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Мирра Андреева на Открытом чемпионате США — 2024 в матче второго круга одиночного разряда со счётом 1:6, 4:6 проиграла 59-й ракетке мира 20-летней американке Эшлин Крюгер. На Олимпийских играх — 2024 в Париже Андреева в паре с Дианой Шнайдер завоевала серебряную медаль. На турнире категории WTA-250 в Яссах (Румыния) Андреева одержала победу, обыграв Элину Аванесян со счётом 5:7, 7:5, 4:0.