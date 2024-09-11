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Диана Шнайдер планирует выступить на турнире в Санкт-Петербурге в ноябре 2024 года

Диана Шнайдер планирует выступить на турнире в Санкт-Петербурге в ноябре 2024 года
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Российская теннисистка 17-я ракетка мира серебряный призёр Олимпийских игр — 2024 в миксте Диана Шнайдер планирует выступить на турнире «Трофей Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге в ноябре 2024 года. Об этом заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Смотрите, как Шнайдер… Она собирается участвовать в Трофее Северной Пальмиры в конце ноября — в начале декабря. Пользуясь случаем, всех приглашаю на этот турнир. Будут интересные сюрпризы», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, 20-летняя Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал US Open — 2024, уступив в матче четвёртого круга шестой ракетке мира американской теннисистке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 2:6.

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