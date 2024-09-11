Председатель директоров «Зенита» — о Медведеве на US Open: проиграть Синнеру не зазорно

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США — 2024, где встретились российский теннисист Даниил Медведев и итальянский теннисист Янник Синнер.

«Рано он попал на Синнера, да. Проиграл 3:1. Как говорится, проиграть чемпиону турнира не зазорно. Синнер 3:0 выиграл у Фрица, мы Фрица знаем по его игре на Санкт-Петербург Оупен. Уже тогда отмечали, какого он потенциала игрок, что он и доказал, выйдя в финал US Open», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В четвертьфинале US Open — 2024 Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. Синнер стал чемпионом турнира, обыграв в финале американского теннистста Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5.