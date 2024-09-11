Организатор турнира в Петербурге выразил надежду на приезд Медведева и Рублёва в 2024 году

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил надежду на приезд российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на турнир «Трофей Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге в ноябре 2024 года.

«Медведев и Рублёв находятся в элите мирового тенниса. К сожалению, Карен Хачанов не очень успешно выступил на последних турнирах. Но мы их всех ждём. Надеюсь, они смогут приехать в Санкт-Петербург — если не все, то, по крайней мере, большая часть», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее стало известно, что российская теннисистка 17-я ракетка мира серебряный призёр Олимпийских игр — 2024 в миксте Диана Шнайдер планирует выступить на турнире «Трофей Северной Пальмиры».