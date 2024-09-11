Светлана Кузнецова охарактеризовала Марко Паничи, который может войти в команду Синнера

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на возможное включение тренера по физподготовке Марко Паничи в команду первой ракетки мира Янника Синнера.

«Тем временем пишут, что Янник собирается взять в свою команду бывшего тренера Новака по физподготовке Марко Паники, Джокович прекратил с ним многолетнее сотрудничество в мае. Неожиданно!

Я и сама работала с Марко больше года. Очень интересный специалист, известен своими креативными упражнениями, они практически не повторяются и отличаются от всего, что делают другие тренеры по физподготовке. Посмотрим, что получится у Янника с Марко, буду наблюдать", — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

За свою карьеру Паничи работал с такими известными теннисистами, как Фабио Фоньини, Иво Карлович, Филипп Кольшрайбер, Кристьян Гарин, Франческа Cкьявоне, Даниэла Гантухова и другие.