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Маттео Берреттини: Синнер и Музетти проводят особенный сезон

Маттео Берреттини: Синнер и Музетти проводят особенный сезон
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Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини оценил игру своих партнёров по команде в преддверии Кубка Дэвиса — 2024.

«Чувствовать себя фаворитом сложно. Это длительное соревнование, многое может произойти, игроки могут измениться. Синнер и Музетти проводят особенный сезон, особенно Янник. Сейчас трудно сказать, что мы одна из сильнейших команд, особенно в таком формате. Давайте не будем забывать, что в прошлом году мы начали с поражения от Канады. Мы должны играть спокойно. У нас есть возможность пройти весь путь до конца», — приводит слова Берреттини Punto de Break.

Напомним, Кубок Дэвиса 2024 года состоится с 10 по 15 сентября в четырёх городах.

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