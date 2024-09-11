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Элина Свитолина сообщила о досрочном завершении сезона из-за травмы

Элина Свитолина сообщила о досрочном завершении сезона из-за травмы
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Украинская теннисиста Элина Свитолина сообщила, что досрочно завершает сезон.

«У меня был неплохой сезон, я уже его закончила, потому что травмировалась. Завершить и этот год в топ-30 – это неплохой результат, учитывая то, что я была больше [времени] травмирована в этом сезоне. Олимпиада прошла неплохо. К сожалению, не смогла принести медаль, но были классные победы. Удалось ли подойти к Играм на пике формы, учитывая травму? Нет, на пике не удалось.

Я не сыграла так, как хотела и на следующих турнирах, потому что была травмирована. Хотелось большего, хотелось сыграть лучше. Сейчас буду лечить свои травмы. Надеюсь, что смогу начать свой сезон лучше», – приводит слова Свитолиной Sport.ua.

Напомним, Элина Свитолина перенесла операцию по ходу Открытого чемпионата США. Свитолина дошла до третьего круга, где проиграла третьей ракетке мира, американской теннисистке Кори Гауфф.

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