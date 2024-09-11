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Матч за титул US Open стал наименее просматриваемым мужским финалом турнира с 2020 года

Матч за титул US Open стал наименее просматриваемым мужским финалом турнира с 2020 года
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Финал мужского турнира US Open — 2024 между Янником Синнером и Тейлором Фрицем стал наименее просматриваемым мужским финалом с 2020 года. В среднем его смотрели 1,8 млн зрителей на ABC (1,67 млн) и ESPN+. Это на 31% меньше, чем прошлогодний финал между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фриц
12
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Важно отметить, что финал транслировался на два часа раньше и конкурировал с играми NFL, которые в среднем смотрели более 30 млн человек на FOX и CBS.

Женский финал между Ариной Соболенко и Джессикой Пегулой в среднем посмотрели 1,8 млн зрителей на ABC (1,62 млн) и ESPN+. Это на 53% меньше, чем в прошлом году среди женщин в финале между Коко Гауфф и Ариной Соболенко, а также на 10% меньше, чем в 2022 году.

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