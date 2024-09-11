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«Отправляем друг другу глупые мемы». Кирьос — об отношениях с Джоковичем

«Отправляем друг другу глупые мемы». Кирьос — об отношениях с Джоковичем
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о взаимоотношениях с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Да, это безумие. Честно говоря, я никогда не думал и не предполагал, что мы станем хорошими друзьями с Новаком Джоковичем, особенно вне площадки. Мы отправляем друг другу сообщения, глупые мемы и тому подобное», — приводит слова Кирьоса We love tennis со ссылкой на подкаст Tennis Insider Club.

Ранее Ник Кирьос признался, что изначально в его планы не входило становиться профессиональным игроком.

Кирьос также один из немногих теннисистов, кто открыто раскритиковал ход дела Синнера, выразил недоверие итальянцу и иронично отреагировал на победу первой ракетки мира на Открытом чемпионате США — 2024.

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