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«Моё тело больше не выдержит». Кирьос рассказал, как долго планирует играть

«Моё тело больше не выдержит». Кирьос рассказал, как долго планирует играть
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как долго ещё планирует играть, а также об отсутствии дисциплины.

«Знаете, я как будто веселился до четырёх утра, потом играл, не спал, просто не разминался. У меня было 10 хороших лет, а теперь появились травмы, и, возможно, если бы я делал всё лучше, они бы не случились. Не жалею об этом, мне было весело, но в то же время это последние этапы моей карьеры.

Не хочу играть слишком долго, может быть, ещё один или два года. Так что да, наслаждаюсь этим. Есть парни вроде Карлоса Алькараса, которые в 21 год выигрывают «Большие шлемы», а я чувствую, что в туре уже 11-12 лет. Думаю, моё тело больше не выдержит», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Tennis Insider Club.

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