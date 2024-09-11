«Вернусь сильнее». Анна Калинская опубликовала пост по итогам US Open — 2024

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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате США — 2024.

Фото: Страница Калинской в соцсетях

Фото: Страница Калинской в соцсетях

«Нью-Йорк, спасибо за опыт. В следующий раз я вернусь сильнее», — написала Калинская на своей странице в социальных сетях.

В матче третьего круга US Open — 2024 Калинская уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе. Встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6. В парном разряде Калинская и британка Кэти Бултер не смогли выйти в третий круг турнира. Они уступили дуэту Деми Схурс (Нидерланды)/Луиза Стефани (Бразилия) на двух тай-брейках — 6:7 (8:10), 6:7 (5:7).

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Чемпионкой турнира стала представительница Беларуси Арина Соболенко. В финале она обыграла американку Джессику Пегулу.