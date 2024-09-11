«С каждой неделей получается всё лучше». Опелка — о восстановлении подачи

Американский теннисист Райлли Опелка высказался о восстановлении после долгого перерыва.

«Моя подача — это тот удар, который я дольше всего восстанавливал после травмы. На US Open подавал не очень хорошо, но с каждой неделей это получается всё лучше. Начал возвращать себе точность. Думаю, она (подача) будет прогрессировать, становиться всё лучше и лучше и вернётся на прежний уровень, потому что я считаю её одной из лучших», — приводит слова Опелки официальный сайт ATP Tour.

В 1-м туре группового этапа Кубка Дэвиса — 2024 Райлли Опелка в трёх сетах обыграл чилийца Кристьяна Гарина — 6:3, 4:6, 7:6 (7:3). В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 Опелка уступил итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти.