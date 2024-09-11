Юниор Саркисян рассказал, как попал в Академию Рафаэля Надаля

18-летний российский теннисист Даниил Саркисян поделился тем, как из Перми перебрался в Академию Рафы Надаля.

«Я переехал сразу в Академию Надаля. Меня позвал мой друг Ярослав Дёмин, он на тот момент тренировался там уже полгода. Сказал: «Приезжай, попробуй, тебе понравится». Мы уже смотрели варианты, куда перебраться, потому что в Перми были не те климатические условия и не очень много игроков, с кем можно было тренироваться. К тому моменту думали о переезде.

Решили попробовать. Я в апреле 2022 года после одного из турниров приехал в Академию. Мне понравилось. На тот момент, как и сейчас в принципе, тут было много игроков. Переехал я сюда в октябре того же года.

Как такового отбора в Академию не было, но, да, они тебя отсматривают, если ты им понравился, то приглашают на годовую программу с сентября по май. Плюс им тогда было интересно набирать молодых юниоров. Мне было 15 лет, я неплохо стоял для своего возраста в ITF, и меня взяли в Академию», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Даниилом выйдет на «Чемпионате» в четверг, 12 сентября, 13:00 по московскому времени.