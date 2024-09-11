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«Лето продолжается?» Евгений Кафельников задался вопросом о климате

«Лето продолжается?» Евгений Кафельников задался вопросом о климате
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников задался вопросом о погоде в Москве.

«Не пойму! На улице сейчас „бабье лето“ уже наступило??? Или всё ещё простое лето продолжается?» — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Евгений Кафельников завершил профессиональную карьеру в 2003 году, в возрасте 29 лет. Он является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победителем четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и обладателем 26 титулов ATP. После окончания карьеры Кафельников играл в покер, гольф и принимал участие в ветеранских турнирах.

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