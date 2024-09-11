Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Из-за него и начал заниматься теннисом». Юниор Саркисян назвал своего кумира

«Из-за него и начал заниматься теннисом». Юниор Саркисян назвал своего кумира
Комментарии

18-летний теннисист Даниил Саркисян поделился, кем он вдохновляется в теннисной среде.

— Кто твой теннисный кумир?
Роджер Федерер. Я из-за него, наверное, и начал заниматься теннисом. Из тех, кто играет сейчас, это Алекс де Минор. Мне кажется, я больше всего по стилю игры похож на него. И как персона он мне тоже нравится, — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Ранее Даниил Саркисян поделился тем, как из Перми перебрался в Академию Рафы Надаля.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира.

Полная версия интервью с Даниилом выйдет на «Чемпионате» в четверг, 12 сентября, в 13:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android