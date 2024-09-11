«Из-за него и начал заниматься теннисом». Юниор Саркисян назвал своего кумира

18-летний теннисист Даниил Саркисян поделился, кем он вдохновляется в теннисной среде.

— Кто твой теннисный кумир?

— Роджер Федерер. Я из-за него, наверное, и начал заниматься теннисом. Из тех, кто играет сейчас, это Алекс де Минор. Мне кажется, я больше всего по стилю игры похож на него. И как персона он мне тоже нравится, — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Ранее Даниил Саркисян поделился тем, как из Перми перебрался в Академию Рафы Надаля.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира.

Полная версия интервью с Даниилом выйдет на «Чемпионате» в четверг, 12 сентября, в 13:00 по московскому времени.