Дядя Надаля выбрал лучшего теннисиста между племянником Федерером и Джоковичем

Дядя Рафаэля Надаля и теннисный тренер Тони Надаль назвал лучшего игрока, выбирая между племянником, Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

«Человек, который играл лучше всех — Роджер Федерер. Сейчас лучшим является Новак Джокович. По времени и потому, что Джокович выиграл больше титулов, чем остальные. Кто мог бы стать лучшим без травм? Мой племянник Рафа, но он часто травмируется. В конце концов, лучший — Джокович, но, на мой взгляд, то, что я видел на корте, когда играл Федерер, никто никогда не делал», — привалит слова Надаля Euronews.

Новак Джокович — 24-кратный победитель турниров «Большого шлема». На Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) серб заработал золотую медаль в одиночном мужском разряде.