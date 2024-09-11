«Особое чувство». Алькарас — об участии на Кубке Дэвиса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, насколько он рад вернуться в Испанию и играть за свою страну в матче Кубка Дэвиса.

«Честно говоря, для меня это особое чувство — играть здесь, в Валенсии, на Кубке Дэвиса. В прошлом году я его пропустил. Как уже много раз говорил, график в теннисе очень плотный. Есть много турниров, на которых я люблю играть. Но иногда не могу этого сделать. В прошлом году у меня было так же. Пропустил Кубок Дэвиса. Но в этом году я действительно взволнован. Для меня это действительно особое чувство», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, Кубок Дэвиса 2024 года проходит с 10 по 15 сентября в четырёх городах.