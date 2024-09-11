Тони Надаль высказался о соперничестве между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом

Дядя Рафаэля Надаля и теннисный тренер Тони Надаль высказался о соперничестве между первой ракеткой мира Янником Синнером и третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

«Сегодня Синнер стал игроком, которого практически невозможно остановить. Каждый его удар наносится с огромной скоростью. Он допускает очень мало невынужденных ошибок. Но я должен сказать, что игра Алькараса мне по-прежнему нравится больше. Признаю, заметный прогресс Синнера, особенно на ментальном уровне, действительно усложнит ему задачу. Соперничество определённо продолжается», — приводит слова Тони Надаля El Pais.

Ранее Синнер стал победителем US Open — 2024 и Australian Open — 2024. Кроме того, Янник выиграл шесть из шести финалов турниров категории ATP в 2024 году.

Алькарас, в свою очередь, стал обладателем титулов «Ролан Гаррос» — 2024 и Уимблдона-2024. Напомним, во втором круге прошедшего US Open — 2024 21-летний Карлос Алькарас сенсационно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6.