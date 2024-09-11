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«Очень много турниров». Карлос Алькарас затронул тему плотного расписания в туре

«Очень много турниров». Карлос Алькарас затронул тему плотного расписания в туре
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о плотном графике турниров после матча с чешским теннисистом Томашем Махачем в рамках Кубка Дэвиса.

«Особенное чувство — играть в Валенсии на Кубке Дэвиса. В прошлом году я его пропустил. Как я не раз говорил, расписание в теннисе очень плотное. Турниров, в которых я хотел бы выступить, очень много. Но иногда приходится их пропускать. В прошлом году из-за этого меня не было на Кубке Дэвиса. Очень рад, что в этом сезоне играю здесь», — сказал Алькарас после матча.

Испанец победил Томаша Махача со счётом 6:7 (3:7), 6:1 (Rt). Напомним, Кубок Дэвиса 2024 года проходит с 10 по 15 сентября в четырёх городах.

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