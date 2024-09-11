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«Очень интересно раскрыть эту тайну». Шнайдер — о желании потренироваться с Соболенко

«Очень интересно раскрыть эту тайну». Шнайдер — о желании потренироваться с Соболенко
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Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о скорости подачи и игре второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«Я очень хочу потренироваться, чтобы понять эту силу в игре. Потому что со стороны, даже если вживую смотреть, не кажется, что прямо настолько (быстро), как говорит статистика. У меня большой вопрос, самой очень интересно раскрыть эту тайну, посмотреть сквозь шторку.

Если Арина в хорошем состоянии моральном, эмоциональном, то у неё всё хорошо, но, как только возникают какие-то сложности, может быть, из-за того, что у неё нет плана «Б», она начинает нервничать», — сказала Шнайдер в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

Напомним, Арина Соболенко превзошла по показателям средней скорости форхенда сразу трёх лидеров мирового рейтинга ATP — Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

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