Стефанос Циципас поделился мыслями о богатстве, процитировав Сократа

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал глубокий пост, в котором поделился мыслями о жизненных ценностях.

«Путешествие по миру показало мне, что деньги — не конечная цель, а инструмент свободы. Свободы исследовать, общаться и полноценно жить. Как сказал Сократ: «Кто недоволен тем, что имеет, тот не был бы доволен и тем, что хочет».

Истинное богатство заключается в опыте и времени. Это ценности, которыми мы должны дорожить. Путешествуя, я научился любить нашу планету, погружаясь в её красоту. Богатство не только в тех местах, которые я видел, но и в том, как они меня сформировали», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

На завершившимся US Open — 2024 Циципас выступил неудачно. Стефанос со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл представителю Австралии Танаси Коккинакису (86-я ракетка мира) в первом же круге.