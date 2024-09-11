«У него есть стойкость». Тони Надаль — о результатах Синнера на фоне допинг-скандала

Дядя Рафаэля Надаля и теннисный тренер Тони Надаль высказался о допинг-скандале первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«За неделю до старта US Open было интересно, как на него повлияет ситуация с допингом. Но своей игрой в финале он ещё раз показал, что является одним из лучших в туре по игре. У него есть стойкость, которая позволяет преодолевать действительно сложные ситуации. Конечно, осознание того, что у него чистая совесть, помогло ему со всем справиться», — сказал Тони Надаль в интервью El Pais.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.