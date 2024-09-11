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«Переворачивает весь ход розыгрыша». Шнайдер — об игре с Пегулой на US Open — 2024

«Переворачивает весь ход розыгрыша». Шнайдер — об игре с Пегулой на US Open — 2024
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Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась об игре американской теннисистки Джессики Пегулы.

«У неё пошла хорошая полоса, она выиграла Торонто, финал Цинциннати, финал US Open. У неё победная волна, когда я с ней играла, она была хороша. Она очень цепкая, очень хорошо двигается. Вроде ты бьёшь такой мяч, который не должен вернуться, она возвращает его так, что тебе сложно уже выйти из этой ситуации. Переворачивает весь ход розыгрыша. У неё очень хороший приём, близко стоит в корте на приёме и сильно поддавливает. Некомфортно очень подающему. Играет достаточно плоско и низко над сеткой, каких-то вариаций очень мало остаётся», — сказала Шнайдер в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

Напомним, на открытом чемпионате США — 2024 Диана Шнайдер уступила Джессике Пегуле в четвёртом круге со счётом 6:4, 6:2.

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