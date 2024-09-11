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Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре на снятии Виктории Азаренко

Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре на снятии Виктории Азаренко
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Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В матче второго круга она прошла представительницу Беларуси Викторию Азаренко — 6:2, 3:0 (отказ).

Гвадалахара. 2-й круг
11 сентября 2024, среда. 22:10 МСК
Камилла Рахимова
89
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
2 		0
         
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Рахимова выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Азаренко один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.

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