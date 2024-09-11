Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре на снятии Виктории Азаренко

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В матче второго круга она прошла представительницу Беларуси Викторию Азаренко — 6:2, 3:0 (отказ).

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Рахимова выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Азаренко один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.