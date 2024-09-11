Камилла Рахимова впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 рейтинга WTA

Сегодня, 11 сентября, российская теннисистка Камилла Рахимова одержала первую победу над соперницей из топ-20 рейтинга WTA. В матче второго круга турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) она обыграла представительницу Беларуси 19-ю ракетку мира Викторию Азаренко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:0 (отказ).

Отметим, с середины первой партии Азаренко испытывала проблемы с плечом. В следующем круге Рахимова сразится с победительницей матча между Вероникой Кудерметовой и Камилой Осорио-Серрано.

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.