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Камилла Рахимова впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 рейтинга WTA

Камилла Рахимова впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 рейтинга WTA
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Сегодня, 11 сентября, российская теннисистка Камилла Рахимова одержала первую победу над соперницей из топ-20 рейтинга WTA. В матче второго круга турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) она обыграла представительницу Беларуси 19-ю ракетку мира Викторию Азаренко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:0 (отказ).

Гвадалахара. 2-й круг
11 сентября 2024, среда. 22:10 МСК
Камилла Рахимова
89
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
2 		0
         
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Отметим, с середины первой партии Азаренко испытывала проблемы с плечом. В следующем круге Рахимова сразится с победительницей матча между Вероникой Кудерметовой и Камилой Осорио-Серрано.

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.

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