«Не представляю жизнь без тебя». Арина Соболенко показала закулисье теннисной карьеры

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала яркие моменты жизни в туре.

«Не представляю жизнь без тебя», — подписала видео белорусская теннисистка.

7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.