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Вероника Кудерметова вылетела с турнира в Гвадалахаре, ведя в решающем сете 5:0

Вероника Кудерметова вылетела с турнира в Гвадалахаре, ведя в решающем сете 5:0
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре. На стадии 1/8 финала она усутупила колумбийке Мария-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7.

Гвадалахара. 2-й круг
11 сентября 2024, среда. 23:40 МСК
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 7 5
7 7 		6 2 7
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
80
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

Продолжительность встречи составила 3 часа 15 минут. За это время Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету колумбийки восемь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнта из 18.

В следующем круге колумбийка сыграет с россиянкой Камилой Рахимовой, которая ранее обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 9 по 15 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 922 тыс.

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