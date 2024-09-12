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Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: результаты третьего игрового дня, 11-12 сентября 2024

Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: результаты третьего игрового дня
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В ночь с 11 на 12 сентября мск прошёл третий соревновательный день на женском турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В этот день были сыграны матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами (курсивом выделены победители матчей).

Результаты третьего игрового дня 11-12 сентября на турнире WTA-500 в Гвадалахаре в одиночном разряде. 2-й круг

  • Камилла Рахимова (Россия, 89) — Виктория Азаренко (Беларусь, 19) — 6:2, 3:0 (отказ Азаренко).
  • Вероника Кудерметова (Россия, 42) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, 80) — 6:7, 7:6, 5:7.
  • Оливия Гадеки (Австралия, 152) — Даниэль Коллинз (США, 11) — 6:3, 6:3.
  • Мартина Тревизан (Италия, 99) — Рената Сарасуа (Мексика, 85) — 6:4, 6:3.
Календарь турнира WTA-500 в Гвадалахаре
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