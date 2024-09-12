Осорио-Серрано заплакала после победы над Кудерметовой, отыгравшись с 0:5 в третьем сете

Колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано заплакала после победы в матче второго круга турнира в Гвадалахаре над россиянкой Вероникой Кудерметовой. Колумбийка проигрывала со счётом 5:0 в третьем сете, но смогла отыграться и выиграть матч. Продолжительность встречи составила 3 часа 15 минут.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем круге колумбийка сыграет с россиянкой Камилой Рахимовой, которая ранее обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 9 по 15 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 922 тыс.

Действующей чемпионкой турнира является представительница Греции Мария Саккари, которая в финальном матче прошлого года обыграла американку Кэролайн Доулхайд.

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