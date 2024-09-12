Осорио-Серрано заплакала после победы над Кудерметовой, отыгравшись с 0:5 в третьем сете
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Колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано заплакала после победы в матче второго круга турнира в Гвадалахаре над россиянкой Вероникой Кудерметовой. Колумбийка проигрывала со счётом 5:0 в третьем сете, но смогла отыграться и выиграть матч. Продолжительность встречи составила 3 часа 15 минут.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Гвадалахара. 2-й круг
11 сентября 2024, среда. 23:40 МСК
42
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 7
|5
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|6 2
|7
80
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
В следующем круге колумбийка сыграет с россиянкой Камилой Рахимовой, которая ранее обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко.
Турнир в Гвадалахаре проходит с 9 по 15 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 922 тыс.
Действующей чемпионкой турнира является представительница Греции Мария Саккари, которая в финальном матче прошлого года обыграла американку Кэролайн Доулхайд.
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