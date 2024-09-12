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Вероника Кудерметова била себя ракеткой по голове после пяти проигранных геймов подряд

Вероника Кудерметова била себя ракеткой по голове после пяти проигранных геймов подряд
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла сдержать эмоции после пяти проигранных геймов подряд в третьем сете второго круга турнира в Гвадалахаре. В матче 1/8 финала Кудерметова проиграла колумбийке Мария-Камиле Осорио-Серрано.

Гвадалахара. 2-й круг
11 сентября 2024, среда. 23:40 МСК
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 7 5
7 7 		6 2 7
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
80
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

По ходу третьего сета Кудерметова вела со счётом 5:0, но проиграла семь геймов подряд и завершила участие в турнире. После пятого проигранного гейма подряд россиянка несколько раз ударила себя ракеткой по голове.

Фото: Кадр из трансляции

Турнир в Гвадалахаре проходит с 9 по 15 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 922 тыс.

Действующей чемпионкой турнира является представительница Греции Мария Саккари, которая в финальном матче прошлого года обыграла американку Кэролайн Доулхайд.

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