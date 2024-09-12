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В.Савиных/М. Стакушич — О. Калашникова/К. Рахимова, результат 12 августа 2024, счёт 0:2 (2:6, 4:6), 1/4 финала WTA-500 Гвадалахара

Камилла Рахимова в паре с Ольгой Калашниковой вышла в полуфинал WTA-500 в Гвадалахаре
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В ночь с 11 на 12 сентября мск на хардовых кортах мексиканской Гвадалахары завершился матч 1/4 финала женского теннисного турнира категории WTA-500 в парном разряде. Российская теннисистка Камилла Рахимова в паре с представляющей Грузию Ольгой Калашниковой (четвёртый посев на турнире) переиграла пару в составе Валерии Савиных (Россия) и Марины Стакушич (Канада) в двух партиях со счётом 6:2, 6:4.

Во втором сете Рахимовой и Калашниковой пришлось отыгрываться со счёта 1:4 с одним брейком, в этот момент им удалось взять пять геймов подряд и завершить матч в свою пользу.

В парном полуфинале WTA-500 в Гвадалахаре Рахимова и Калашникова встретятся с победителями четвертьфинального противостояния представительниц Великобритании Саманты Маррей и Эден Силвы с парой американской теннисистки Джесси Эйни и выступающей под флагом Германии Лены Пападакис.

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