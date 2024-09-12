Камилла Рахимова в паре с Ольгой Калашниковой вышла в полуфинал WTA-500 в Гвадалахаре

В ночь с 11 на 12 сентября мск на хардовых кортах мексиканской Гвадалахары завершился матч 1/4 финала женского теннисного турнира категории WTA-500 в парном разряде. Российская теннисистка Камилла Рахимова в паре с представляющей Грузию Ольгой Калашниковой (четвёртый посев на турнире) переиграла пару в составе Валерии Савиных (Россия) и Марины Стакушич (Канада) в двух партиях со счётом 6:2, 6:4.

Во втором сете Рахимовой и Калашниковой пришлось отыгрываться со счёта 1:4 с одним брейком, в этот момент им удалось взять пять геймов подряд и завершить матч в свою пользу.

В парном полуфинале WTA-500 в Гвадалахаре Рахимова и Калашникова встретятся с победителями четвертьфинального противостояния представительниц Великобритании Саманты Маррей и Эден Силвы с парой американской теннисистки Джесси Эйни и выступающей под флагом Германии Лены Пападакис.