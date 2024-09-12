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«Люблю приставку, как и Медведев». Юниор из России Саркисян — о своих хобби

«Люблю приставку, как и Медведев». Юниор из России Саркисян — о своих хобби
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18-летний теннисист, юниор из России Даниил Саркисян высказался о том, чем он любит заниматься в свободное время.

— Чем занимаешься в свободное время? Может, как твой тёзка — Даниил Медведев — любишь играть в приставку?
— Да, люблю поиграть в приставку, как и Медведев. Ещё люблю играть в компьютер — за ним я, наверное, провёл даже больше часов, чем за приставкой. По крайней мере в Испании это то, чем я занимаюсь в свободное время, — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Ранее Даниил Саркисян поделился тем, как из Перми перебрался в Академию Рафы Надаля, а также назвал кумира в теннисе.

Полная версия интервью с Даниилом выйдет на «Чемпионате» сегодня в 13:00 по московскому времени.

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