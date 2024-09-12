Юниор Саркисян рассказал, что его удивило на тренировках с Надалем

Российский юниор Даниил Саркисян рассказал о занятиях с Рафаэлем Надалем в его академии в Испании.

— Тренировался с Рафой? Какие впечатления?

— Да, много раз. Например, сегодня утром у меня была с ним тренировка. Когда первый раз позвали тренироваться с Рафой, волновался, было непросто первые мячи попадать в корт.

У него невероятный теннис, он сильно бьёт по мячу. Я всегда думал, что он лучше и сильнее бьёт слева, но он и с двух рук очень классно играет. Для меня это было большим удивлением.

Тогда в розыгрышах у меня было не очень много шансов. Сейчас я повзрослел, стал чуть по-другому играть, меньше волнения. Но всё равно каждая тренировка с Рафой – это огромная честь, — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Даниилом выйдет на «Чемпионате» сегодня, в 13:00 по московскому времени.