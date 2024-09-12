Юниор Саркисян поделился планами на дебют в ATP-туре

18-летний российский теннисист Даниил Саркисян рассказал о подготовке к переходу во взрослый тур.

«В ближайшее время буду играть в Азии три турнира на юниорском уровне. После этого закончу с юниорским теннисом и начну играть профессиональный тур до конца года, примерно до декабря. Потом буду делать большую предсезонку в Испании и переходить во взрослый теннис.

Конечно, хотелось бы сыграть ATP-турнир как можно раньше. В реальности если мне нигде не дадут уайлд-кард, то это будет в течение двух-трёх лет, когда я смогу войти в топ-300. Но надеюсь, что у меня получится это сделать раньше», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Даниилом выйдет на «Чемпионате» сегодня в 13:00 по московскому времени.