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Юниор Саркисян поделился планами на дебют в ATP-туре

Юниор Саркисян поделился планами на дебют в ATP-туре
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18-летний российский теннисист Даниил Саркисян рассказал о подготовке к переходу во взрослый тур.

«В ближайшее время буду играть в Азии три турнира на юниорском уровне. После этого закончу с юниорским теннисом и начну играть профессиональный тур до конца года, примерно до декабря. Потом буду делать большую предсезонку в Испании и переходить во взрослый теннис.

Конечно, хотелось бы сыграть ATP-турнир как можно раньше. В реальности если мне нигде не дадут уайлд-кард, то это будет в течение двух-трёх лет, когда я смогу войти в топ-300. Но надеюсь, что у меня получится это сделать раньше», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Даниилом выйдет на «Чемпионате» сегодня в 13:00 по московскому времени.
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