Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: расписание игрового дня с 12 на 13 сентября

В ночь с 12 на 13 сентября мск пройдёт очередной соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Состоятся четыре матча второго круга соревнований в Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Турнир WTA-500. Гвадалахара, хард. Женщины, второй круг.

12 сентября

22:00 мск. Лукреция Стефанини (Италия) — Мари Боузкова (Чехия).

22:00 мск. Каролин Гарсия (Франция) — Эна Сибахара (Япония).

13 сентября

1:00 мск. Елена Остапенко (Латвия) — Марина Стакушич (Канада).

2:30 мск. Эшлин Крюгер (США) — Магдалена Френх (Польша).

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.