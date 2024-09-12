Турнир WTA-250 в Монастире: расписание игрового дня 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, на хардовом турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис) состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Турнир WTA-250. Монастир, хард. Женщины, второй круг (время начала матчей приблизительное).

18:00 мск. Лючия Бронцетти (Италия) — Энн Ли (США).

18:00 мск. Юрико Миядзаки (Великобритания) — Антония Ружич (Хорватия).

19:30 мск. Элисе Мертенс (Бельгия) — Ева Лис (Германия).

21:00 мск. Зейнеп Сёнмез (Турция) — Гретье Миннен (Бельгия).

Соревнования в Монастире с призовым фондом $ 267 082 проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является бельгийка Элисе Мертенс, в прошлогоднем финале разгромившая Жасмин Паолини из Италии — 6:3, 6:0.