Линдсей Дэвенпорт: Джокович выбрал бы золото ОИ вместо титулов на всех ТБШ

Бывшая теннисистка, экс первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт из США высказалась о победе серба Новака Джоковича на Олимпийских играх в Париже.

«Я была рада его золотой медали в Париже. Если бы вы спросили его, чего он хочет больше — олимпийского золота или победы на всех четырёх турнирах «Большого шлема», я убеждена, что он выбрал бы золото. Без сомнения, победа Новака на Олимпиаде — это лучший момент в мире тенниса в этом году. Он хотел этого больше, чем кто-либо другой, больше всего на свете, и сделал всё для этого после операции и поражения в финале на Уимблдоне. Это просто показывает его величие», — приводит слова Дэвенпорт SportKlub.

Напомним, в третьем круге US Open — 2024 Джокович проиграл австралийцу Алексею Попырину — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. В этом году он не выиграл ни одного титула на уровне АТР, но стал олимпийским чемпионом на Играх в Париже.