Стали известны окончательные составы команд на Кубок Лэйвера — 2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны окончательные составы команд на мужской теннисный турнир Кубка Лэйвера — 2024, в котором встречаются сборные Европы и остального мира. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет за сборную Европы.

Сборная мира: Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафо (все — США), Алехандро Табило (Чили), Танаси Коккинакис (Австралия), Франсиско Серундоло (Аргентина). Капитан — Джон Макинрой (США).

Сборная Европы: Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль (оба — Испания), Александр Зверев (Германия), Даниил Медведев (Россия), Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция). Капитан — Бьорн Борг (Швеция),

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.