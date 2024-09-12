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Карлос Алькарас негативно высказался о своей игре в матче с Махачем на Кубке Дэвиса

Карлос Алькарас негативно высказался о своей игре в матче с Махачем на Кубке Дэвиса
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о матче с чешским теннисистом Томашем Махачем на Кубке Дэвиса (6:7 (3:7), 6:1 — отказ).

«Я знал, что Махач играет на отличном уровне, он очень хорошо проявил себя в Нью-Йорке, он очень опасный игрок, с которым всегда нужно считаться. Я играл дома, в Валенсии, и начал нервничать. В туре по Северной Америке у меня не было таких ощущений во время матчей. После очень тяжёлого первого сета мне удалось выиграть во втором и доставить ему неприятности, чтобы он почувствовал небольшое давление. Несмотря ни на что, я бы не хотел выигрывать матчи таким образом, но на этот раз всё сложилось именно так», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Кубок Дэвиса — 2024. Группа B

Испания — Чехия — 3:0.

Карлос Алькарас — Томаш Махач — 6:7 (3:7), 6:1 — отказ.

Роберто Баутиста-Агут — Иржи Легечка — 7:6 (7:1), 6:4.

Карлос Алькарас/Марсель Гранольерс — Якуб Меншик/Адам Павлашек — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:2).

В следующем матче группоаого турнира сборная Испании сыграет 13 сентября с командой Франции.

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