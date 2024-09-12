Карлос Алькарас подвёл итоги первого игрового дня сборной Испании на Кубке Дэвиса — 2024

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас подвёл итоги первого игрового дня на Кубке Дэвиса — 2024.

«Это был напряжённый рабочий день, но я рад, что у меня была возможность сыграть как в одиночном, так и в парном разряде. Не буду обманывать, я немного устал, но завтра у нас выходной, будет время потренироваться и отдохнуть перед матчем в пятницу. Я стараюсь сохранить положительные моменты, связанные с моим пребыванием в Соединённых Штатах, и использовать их, чтобы больше не повторять тех же ошибок, развиваться в умственном плане и становиться всё более зрелым. У меня была большая мотивация быть здесь, поэтому я с нетерпением жду возможности помочь команде пройти как можно дальше», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Кубок Дэвиса — 2024. Группа B

Испания — Чехия — 3:0.

Карлос Алькарас — Томаш Махач — 6:7 (3:7), 6:1 — отказ.

Роберто Баутиста-Агут — Иржи Легечка — 7:6 (7:1), 6:4.

Карлос Алькарас/Марсель Гранольерс — Якуб Меншик/Адам Павлашек — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:2).

В следующем матче группового турнира сборная Испании сыграет 13 сентября с командой Франции.