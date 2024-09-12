«Было приятно подсказывать ему». Гранольерс — об игре с Алькарасом в паре на Кубке Дэвиса

Испанский теннисист, первая ракетка мира в парном разряде Марсель Гранольерс высказался о совместной игре с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Карлосом Алькарасом в парной встрече в рамках матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Чехии.

«Было приятно иметь рядом такого игрока, как Карлос, он всегда приносит много пользы, качества. Удивительно, что за то немногое время, что он играет в парном разряде, уже видно уровень, который он показывает. У него очень подходящая игра, чтобы очень хорошо выступать в парном разряде. Было приятно подсказывать ему», — сказал Гранольерс на пресс-конференции.

В следующем матче группового турнира сборная Испании сыграет 13 сентября с командой Франции.

Кубок Дэвиса — 2024. Группа B

Испания — Чехия — 3:0.

Карлос Алькарас — Томаш Махач — 6:7 (3:7), 6:1 — отказ.

Роберто Баутиста-Агут — Иржи Легечка — 7:6 (7:1), 6:4.

Карлос Алькарас/Марсель Гранольерс — Якуб Меншик/Адам Павлашек — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:2).