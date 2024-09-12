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Тренер Синнера рассказал об облегчении, которое его команда испытала после US Open

Тренер Синнера рассказал об облегчении, которое его команда испытала после US Open
Янник Синнер
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Тренер итальянского теннисиста Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал об облегчении, которая команда спортсмена испытала после победы на US Open — 2024.

«Победа в Австралии стала отправной точкой. Это был первый выигранный турнир «Большого шлема». К тому же тогда он отыгрался при счёте 0:2. В Нью-Йорке мы почувствовали облегчение после всего, что с нами произошло.

В те сложные месяцы мы старались меньше разговаривать с Янником о допинговом деле. Важно было сосредоточиться на работе. Мы выполнили свою часть, но большая заслуга принадлежит Яннику, потому что в конечном итоге именно он вышел на корт», — приводит слова Ваньоцци Corriere dello Sport.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. А в минувшее воскресенье итальянец выиграл Открытый чемпионат США.

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