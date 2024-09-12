Тренер Синнера рассказал об облегчении, которое его команда испытала после US Open

Тренер итальянского теннисиста Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал об облегчении, которая команда спортсмена испытала после победы на US Open — 2024.

«Победа в Австралии стала отправной точкой. Это был первый выигранный турнир «Большого шлема». К тому же тогда он отыгрался при счёте 0:2. В Нью-Йорке мы почувствовали облегчение после всего, что с нами произошло.

В те сложные месяцы мы старались меньше разговаривать с Янником о допинговом деле. Важно было сосредоточиться на работе. Мы выполнили свою часть, но большая заслуга принадлежит Яннику, потому что в конечном итоге именно он вышел на корт», — приводит слова Ваньоцци Corriere dello Sport.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. А в минувшее воскресенье итальянец выиграл Открытый чемпионат США.