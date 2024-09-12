Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ваньоцци высказался об изменениях, которые произошли с Синнером за последнее время

Ваньоцци высказался об изменениях, которые произошли с Синнером за последнее время
Янник Синнер
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер итальянского теннисиста Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал об изменениях, которые произошли с его подопечным в этом сезоне после победы на Australian Open — 2024. Победы в Мельбурне и Нью-Йорке, считает специалист, не похожи друг на друга.

«Это две очень разные победы. Янник улучшился в плане контроля над матчем. Он очень вырос тактически. Больше играет на слабостях соперников, нежели делает акцент на себе.

Победа на Australian Open сделала его более спокойным. Начиная с Мельбурна можно сказать, что Янник лучше знает себя. Он понимает, что чувствует в определённых матчах. Эта способность управлять игрой приходит благодаря тактическому и эмоциональному росту», — приводит слова Ваньоцци Corriere dello Sport.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. А в минувшее воскресенье итальянец выиграл Открытый чемпионат США.

Материалы по теме
Тренер Синнера рассказал об облегчении, которое его команда испытала после US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android