Ваньоцци высказался об изменениях, которые произошли с Синнером за последнее время

Тренер итальянского теннисиста Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал об изменениях, которые произошли с его подопечным в этом сезоне после победы на Australian Open — 2024. Победы в Мельбурне и Нью-Йорке, считает специалист, не похожи друг на друга.

«Это две очень разные победы. Янник улучшился в плане контроля над матчем. Он очень вырос тактически. Больше играет на слабостях соперников, нежели делает акцент на себе.

Победа на Australian Open сделала его более спокойным. Начиная с Мельбурна можно сказать, что Янник лучше знает себя. Он понимает, что чувствует в определённых матчах. Эта способность управлять игрой приходит благодаря тактическому и эмоциональному росту», — приводит слова Ваньоцци Corriere dello Sport.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. А в минувшее воскресенье итальянец выиграл Открытый чемпионат США.