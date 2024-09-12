Ваньоцци — о допинг-скандале Синнера: быть невиновным и понимать это — важный момент

Симоне Ваньоцци, тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, оценил то, как прошёл через допинг-скандал его подопечный.

«Янник невероятно силён психологически. Быть невиновным и понимать это — самый важный момент, который был в тот долгий и сложный период. Это были американские горки из эмоций. Но то, как он справился с ними в возрасте 23 лет, — исключительный случай.

Он не очень переживал из-за нападок со стороны своих коллег. Он не мог контролировать их. Мы же можем их контролировать, мы должны идти своим путём. Все знают, что за парень Янник. В любом случае достаточно было прочитать газеты, чтобы понять, что произошло», — приводит слова Ваньоцци Corriere dello Sport.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. А в минувшее воскресенье итальянец выиграл Открытый чемпионат США.