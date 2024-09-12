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Ваньоцци рассказал, кто из теннисистов может составить конкуренцию Синнеру и Алькарасу

Ваньоцци рассказал, кто из теннисистов может составить конкуренцию Синнеру и Алькарасу
Янник Синнер и Карлос Алькарас
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Симоне Ваньоцци, тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, рассказал о новой эпохе в мужском теннисе, где будут доминировать его подопечный с испанцем Карлосом Алькарасом. Он подчеркнул, что не всё так однозначно.

«Сейчас так думать нормально, но есть много очень опасных игроков. Зверев ещё не выиграл мэйджор, Медведев очень силён на харде. Интересно будет узнать, у кого получится лучше всего прогрессировать. Теннис постоянно меняется. Полтора года назад казалось, что Руне может выиграть ТБШ, но сегодня он далёк от этого. Однако кто знает, вдруг он сможет вернуться на вершину», — приводит слова Ваньоцци Corriere dello Sport.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. А в минувшее воскресенье итальянец выиграл Открытый чемпионат США.

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