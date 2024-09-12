«Для меня Алькарас — как «Феррари». Джон Макинрой дал совет испанскому теннисисту

Бывший теннисист экс первая ракетка мира семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высказался об испанце Карлосе Алькарасе.

«Для меня Алькарас — как «Феррари». Он лучший игрок, которого я видел в этом возрасте. Думаю, ему нужно больше перерывов. Сейчас ему нужен длительный отдых, и он должен выбрать турниры, в которых хочет блистать. Например, он пока не очень хорошо играл в Австралии. На его месте я бы следующие два месяца отдыхал. Его неудача на US Open связана не с его игрой, а с тем фактом, что он был морально истощён», — приводит слова Макинроя Tennis-Infinity со ссылкой на Eurosport.

В данный момент Карлос Алькарас в составе сборной Испании выступает на Кубке Дэвиса — 2024. В среду, 11 сентября, испанские теннисисты обыграли Чехию — 3-0.