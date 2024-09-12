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Маттео Берреттини снялся с нового турнира ATP-250 в Ханчжоу

Маттео Берреттини снялся с нового турнира ATP-250 в Ханчжоу
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Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с турнира категории ATP-250, который пройдёт в Ханчжоу (Китай) с 18 по 24 сентября. Его заменит 94-я ракетка мира австралийский теннисист Александар Вукич.

Напомним, в Ханчжоу также сыграют известные российские теннисисты шестая ракетка мира Андрей Рублёв и 23-й в рейтинге ATP Карен Хачанов. Кроме того, из именитых игроков в турнире примут участие Хольгер Руне (Дания), Себастьян Корда (США) и бывший россиянин, ныне представляющий Казахстан, Александр Шевченко.

Отметим, что сейчас Берреттини участвует в Кубке Дэвиса — 2024 за итальянскую команду. Соревнование проходит в период с 10 по 15 сентября в четырёх городах.

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