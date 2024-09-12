Алькарас, Шелтон, Пегула и Наварро проведут выставочные матчи в Нью-Йорке в декабре

4 декабря в Нью-Йорке пройдёт выставочный турнир Garden Cup, в котором сыграют четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас и трое американских теннисистов — 17-я ракетка мира Бен Шелтон, а также добившиеся своих лучших результатов в карьере на прошедшем недавно US Open третья ракетка мира Джессика Пегула и седьмая в рейтинге WTA Эмма Наварро.

Это первое теннисное мероприятие с 2018 года в Мэдисон Сквер Гарден — домашней арене клубов НБА «Никс» и НХЛ «Рейнджерс».

Напомним, Пегула ранее вышла в свой первый финал турнира «Большого шлема», где проиграла Арине Соболенко со счётом 7-5, 7-5. Наварро на US Open в четвёртом круге победила действующую чемпионку Коко Гауфф и только в полуфинале проиграла будущей победительнице Соболенко.

Алькарас выиграл Открытый чемпионат Франции и Уимблдон в этом сезоне, но проиграл во втором круге Открытого чемпионата США. Лучшим выступлением Шелтона на ТБШ стал полуфинал US Open — 2023. На этот раз он проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в третьем раунде.