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Петкович: комментарии Кирьоса в социальных сетях меня расстраивают и злят

Петкович: комментарии Кирьоса в социальных сетях меня расстраивают и злят
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Немецкая теннисистка Андреа Петкович высказалась о репутации финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса.

«Его комментарии в социальных сетях меня расстраивают и злят, но в основном расстраивают. Он действительно может сделать великолепную карьеру на ТВ, но продолжает компрометировать себя женоненавистнической чепухой. Возможно, я не фанат его стиля на телевидении, но его экспертность фантастическая. Ник говорит позитивные вещи о женском теннисе в эфире, но, если он будет так ругаться в Сети, люди со временем перестанут ему верить», — приводит слова Петкович We love tennis.

Ранее Кирьос прокомментировал своё совместное фото с россиянкой Анной Калинской (теннисисты встречались несколько лет назад) словами «вторая подача». Это обрушило волну критики на австралийца.

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